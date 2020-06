Flamengo x Boavista | Onde acompanhar, prováveis escalações, horário e local; Rubro-Negro pode ser campeão

*O Flamengo anunciou que, caso não haja impedimento judicial

, vai transmitir o duelo estadual em seu canal no YouTube.

Informações adicionais: Jorge Jesus não deve fazer experiências no jogo que pode garantir o título estadual para o Flamengo. A tendência é que o português vá com o que tem de melhor.

Informações adicionais: Paulo Bonamigo

deve manter base que empatou com a Portuguesa-RJ.

O Boavista, por sua vez, tenta estender o momento de consolidação da equipe, que chegou a perder três partidas seguidas (somando o revés para a Chapecoense na Copa do Brasil). Agora, no retorno do futebol, o Verdão de Saquarema, que tem os mesmos 7 pontos do vice-líder Botafogo, empatou um jogo e manteve as esperanças de avançar para o mata-mata do estadual.