Fluminense homenageará vítimas do coronavírus e profissionais da saúde em reestreia no Carioca

Neste domingo, o Fluminense entra em campo com camisas especiais, e você pode concorrer a elas! As dez pessoas que comprarem mais ingressos simbólicos garantem a camisa preta, enquanto o maior comprador fica também com a armadura branca! pic.twitter.com/QgXpVSFDLk

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2020