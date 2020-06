Fluminense x Volta Redonda | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Ídolo reestreia no Flu

Informações adicionais: O Tricolor Carioca terá somente duas baixas em seu elenco para esse primeiro compromisso pós-paralisação no calendário: o zagueiro Frazan, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho; e Nenê, artilheiro do time na temporada, único atleta do elenco tricolor que testou positivo para coronavírus. O meia já está recuperado e reincorporado ao grupo, mas por ter perdido as primeiras atividades, será poupado deste primeiro jogo.

Carregou aí? Qualidade demais para uma foto pesada dessas! Bora, família Voltaço! Amanhã tem Esquadrão de Aço em campo! ????

Informações adicionais: O treinador Luizinho Vieira poderá contar com seu elenco completo à disposição para esse duelo. Não há jogadores suspensos ou lesionados no plantel do Voltaço, que também teve apenas um jogador positivo para coronavírus, que já está recuperado e trabalhando normalmente junto aos demais companheiros.