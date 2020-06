Gabriel, do Corinthians, adere à campanha mundial e se posiciona contra o racismo

Ver essa foto no Instagram

Eu gosto dessa imagem porque ela é forte. Confesso que fiquei meio alienado hoje, tirei o dia para descansar. Nem vi o noticiário direito, mas tenho minhas opiniões. . Primeiro que o que acontece fora do Corinthians não tem nada a ver com o clube. Torcedores são seres livres e independentes. Não dá pra negar a veia do povo que nosso time tem. Nem o que já fizemos na história. Porém, isso não obriga corinthiano a ser de um jeito ou de outro, isso é utópico. Somos 30 milhões, há espaço para braços esquerdos e direitos, todos ABRAÇADOS na ARQUIBANCADA. A Arena Corinthians é aberta, o Corinthians, mais ainda. . Segundo que a Democracia tem um paradoxo: o que a ameaça não faz parte dela. Concordando ou não, é teórico. Mas eu entendo quem não gosta de cenas como as de hoje. Afinal, estamos cheios de imagens ruins nos últimos tempos. Temos um inimigo tão forte. Ou tantos. . . Fato é que não precisamos nos dividir tanto. Cuidado com o seu fanatismo, pessoas não precisam te representar 100% do tempo. Pense, julgue, se preserve. Suas ideias não são você. Só deixo a frase: . "Imagine all the people Living life in peace Uh-uh-uh.