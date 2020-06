Genoa x Juventus | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local; Cinco ausências na líder italiana

Informações adicionais: Com uma campanha muito abaixo da média, o Genoa chega para estre compromisso com desfalques importantes. O meia Ivan Radovanovic está fora de combate por conta de uma grave lesão no joelho, enquanto o lateral-esquerdo Criscito apresenta um problema no tendão e também desfalca o time. Com desgaste muscular, o centroavante Sanabria é dúvida.

Informações adicionais: A Velha Senhora segue com seus mesmos problemas relativos ao seu departamento médico, com três baixas por motivo de lesão: Khedira, Alex Sandro e De Sciglio. Os zagueiros Chiellini e Demiral estão se recuperando fisicamente após longo período de inatividade, e ainda não figurarão entre os relacionados para esse duelo.