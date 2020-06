Gigante da Premier League entra na briga por Coutinho; Clube ‘agrada’ mais do que o Newcastle

Até o momento, o camisa 10 havia levantado o interesse de Newcastle, grande favorito para ficar com o atleta de 28 anos, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Juventus. Agora, conforme informações do jornal espanhol Diario Sport, o brasileiro pode pintar no Manchester City.

#FCB ?? ? ¡OJO! ? ? El Manchester City y Pep Guardiola se interesan por el futuro de Philippe Coutinhohttps://t.co/v0n6ihi6AM — Diario SPORT (@sport) June 12, 2020

Do lado do Barça, não há problemas em negociar o brasileiro. Porém, não deve abrir mão dos 80 milhões de euros (R$ 454,66 milhões, na cotação atual) estabelecidos para negociar o meia. Coutinho, por sua vez, veria no City uma opção bem mais atraente que o Newcastle.

