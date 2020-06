Governo cancela coletiva sobre calendário da 3ª parcela – Notícias Concursos

No início da tarde desta quinta-feira, 25 de junho, foi anunciado que o governo daria entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Nela, seria divulgado o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A coletiva aconteceria às 17h.

Porém, pouco depois das 16h o governo recuou e cancelou a coletiva. A entrevista também seria feita para divulgar o balanço atualizado do programa. De acordo com o portal UOL, o calendário da terceira parcela ainda pode ser divulgado hoje. Mas, se isso acontecer, será sem a presença da imprensa.

A entrevista coletiva foi confirmada pela Secretaria de Imprensa do governo às 15h. Ela contaria com a presença de Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, e Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. O cancelamento ocorreu cerca de uma hora depois.

O governo não deu motivo oficial para o cancelamento da coletiva de imprensa sobre o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Porém, de acordo com o portal UOL, que teve contato com fonte do governo, o presidente Jair Bolsonaro pediu o cancelamento.

Na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro se reuniu com ministros e os presidentes do Banco Central e Caixa Econômica Federal para discutir a prorrogação do auxílio. Pouco antes dessa reunião, um dos ministros do governo publicou que a prorrogação seria de três parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, mas apagou o tweet logo em seguida, afirmando que a informação estava incorreta.