Governo de AL divulga protocolo com medidas para retomada de atividades econômicas

O Governo de Alagoas divulgou, na noite dessa segunda-feira, 15, o protocolo sanitário de distanciamento social controlado com medidas de prevenção à Covid-19 para a retomada das atividades no Estado. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Alagoas, porém a gestão ainda não confirmou as datas para a reabertura gradual do setor produtivo.

Em entrevista coletiva no início da noite de ontem, o secretário de Saúde Alexandre Ayres informou que o documento foi feito a quatro mãos, com a colaboração de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), sob coordenação do chefe da Casa Civil, Fábio Farias, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e Secretaria de Planejamento.

A publicação trouxe as principais recomendações específicas para cada setor. São eles: salão de beleza e barbearia; supermercado e home center; lojas e estabelecimentos de rua; meios de hospedagem; igrejas, templos e demais instituições religiosas; construção civil; shopping center, galerias, centros comerciais e similares; bares e restaurantes; cafeterias e lanchonetes de postos de combustíveis; receptivos e transportadoras turísticas; academias, clubes e centros de ginástica; cinema, teatro e museu; e transporte intermunicipal.

No último dia 10, o Governo prorrogou o decreto de emergência de isolamento social até o dia 22 de junho, como também apresentou aos empresários uma programação com datas e fases para a retomada das atividades de economia no Estado, divididas em quatro partes.

Ontem, Alexandre Ayres reforçou que não há prazo fixado para a volta dos setores e que tudo vai depender dos números relacionados ao coronavírus nos próximos dias.

“A gente não está falando em flexibilização, o que estamos discutindo é uma preparação do setor produtivo. Por isso o que estamos publicando hoje é o protocolo sanitário para que as empresas possam começar a se organizar para que, quando a ciência entender que é o momento da gente iniciar uma abertura gradativa do comércio, a gente esteja pronto para que isso seja feito. Não há prazo fixado, a ideia inicial é que a gente possa fazer no dia 22, mas tudo isso será feito com base nos dados e nas informações dos técnicos da Sesau”, declarou.

Veja as recomendações contidas no protocolo:

Uso de máscaras – Uso obrigatório de máscaras para todos os prestadores de serviços, visitantes, usuários e clientes;

Utilização de álcool gel – Disponibilizar ininterruptamente álcool gel 70% (setenta por cento) em locais fixos de fácil visualização e acesso;

Limpeza dos sapatos -Dispor de pano de chão umedecido com uma solução de água sanitária (10 ml para 5L de água), na entrada do estabelecimento;

Distância segura – Manter ao menos 1,5m (um metro e meio) de distância entre as pessoas;

Ajustar layout – Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as estações de trabalho, medida válida para todos os segmentos;

Sinalização – As filas em estabelecimentos deverão possuir marcadores de piso (adesivos) respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre clientes;

Aumento na frequência de limpeza – Limpeza e desinfecção de ambientes, mobiliário e maquinário a cada 2 (duas) horas;

Higienizar maquinetas e telefones – Envolver os equipamentos em papel filme e higienizar a cada uso;

Renovar o ar do ambiente – Fazer a troca de filtros de ar, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, usando pastilhas adequadas para higienização das bandejas do aparelho. Se usar ar condicionado convencional, higienizar o filtro diariamente. Ou, caso não haja ar condicionado, implantar o sistema de ventilação cruzada (abertura de portas e janelas);

Barreiras de contato – Permanece o anteparo de proteção aos caixas, embaladores e demais funcionários que mantenham contato com o público externo;

Reuniões – Proibição de reuniões presenciais com mais de 10 (dez) pessoas, priorizar as reuniões por videoconferência;

Higienização de corrimãos e banheiros – Os corrimãos de escadas e banheiros deverão ser higienizados periodicamente, a cada 1 (uma) hora. Além disso, será necessário instalar avisos para desestimular o uso dos corrimãos e instalar dispenser com álcool gel próximo a estes;

Controle do fluxo de pessoas – Inclusão de placa sinalizadora com a capacidade máxima permitida, em número de pessoas, do estabelecimento, de acordo com o alvará de funcionamento dos bombeiros;

Drive thru e “Pegue e Leve” – Oferecer o serviço drive thru e “pegue e leve”, no qual o lojista entrega as compras ao consumidor diretamente no carro ou na porta do estabelecimento;

Instrução dos funcionários – Para que mantenham cabelos presos e não utilizem nenhum tipo de joias, bijuterias, relógios ou adereços, para assegurar a correta higiene das mãos;

Troca de uniformes e roupas – Instruir os funcionários para que não retornem para casa ou se dirijam ao trabalho vestindo o uniforme, se houver, e sempre troquem de roupa ao começar e ao terminar o trabalho;

Prioridade de métodos eletrônicos de pagamento – Nos estabelecimentos e transportes coletivos.

