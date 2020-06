Governo de Alagoas prorroga decreto de distanciamento até o dia 22 de junho

Uma discussão também será iniciada para um novo momento, onde será adotada uma distância controlada na capital alagoana a partir do dia 22.

Em live na manhã desta quarta-feira, 10 de junho, o Governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou que prorrogou o decreto de distanciamento social no estado. Segundo ele, a pandemia está mais próxima do fim do que do começo, mas é importante reforçar as medidas preventivas para que haja diminuições consideráveis em toda Alagoas.

“A gente percebe que a capital está em fase descendente, mas o interior de Alagoas ainda está com uma demanda alta de casos” disse o governador.

Juntamente com o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, Renan Filho afirmou que a fiscalização será aumentada em cidades do interior, como é o caso de Arapiraca que ainda sofre com o pico da pandemia. Maceió já pode receber, após do dia 22, a liberação para reabertura gradual do comércio.

Aulas presenciais ainda continuam suspensas até o dia 30 de junho, como também o serviço público estadual.

O Governo de Alagoas espera que nos próximos dias, as condições sanitárias possam permitir um afrouxamento das medidas, fazendo assim um distanciamento controlado, permitindo a abertura de alguns empreendimentos e também de templos religiosos. Isso tudo será discutido, mas Renan Filho adiantou que serão 5 fases: Fase Vermelha (Atual); Fase Laranja, Fase Amarela, Fase Azul e Fase Verde.

Assista toda coletiva de imprensa:



Da Redação