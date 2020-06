Governo lança nova ferramenta “Mapa de empresas” – Notícias Concursos

Devido a crise Covid-19 estima-se que pelo menos 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas segundo levantamento do Sebrae, obtido com exclusividade pela CNN.

Pensando nisso, o Governo em parceria com o Serpro, lançou um mapa de empresas para apoiar a atividade produtiva com dados atualizados em todo o país.

Com essa nova ferramenta, é possível acompanhar os movimentos de abertura e fechamento de negócios por tipo de atividade e localização geográfica.

Assim como também o tempo médio para abrir um empreendimento, é outra informação importante que consta na ferramenta.

Como funciona

É uma ferramenta gratuita de apoio à atividade produtiva, para uso de gestores públicos e pesquisadores em todo o país.

O objetivo do mapa de empresas é que todo o público interessado tenha acesso a informações atualizadas.

No caso de empreendedores, a intenção é expor os dados úteis para que desenvolvam negócios ou modifiquem o andamento dos já existentes.

Todos os cidadãos têm acesso ao mapa de empresas, a qualquer momento pelo portal Gov.br.

A criação do mapa é uma integração digital empreendida pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), coordenadas pelo Ministério da Economia.

Reúne entidades representativas das 27 juntas comerciais. Nessas juntas são registradas:

Abertura

Alterações

Encerramento das empresas do País

Agora, esses dados são obtidos mais rapidamente e é possível cruzá-los de forma mais organizada.

Todas as pessoas que quiserem poderão verificar qual tipo de atividade está crescendo ou decaindo, em quais estados e municípios, além de se certificar sobre o tempo médio para iniciar novos negócios no país.

Dados do Mapa

Dados mostram que o Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com 18.296.851 empresas ativas, 846.957 foram abertas e 292.378 foram fechadas.

Em relação ao mesmo período de 2019, o aumento de abertura de empresas foi de 8,6%.

As atividades que mais cresceram foram:

Cabeleireiros

Manicure

Pedicure

Varejo de vestuário e acessórios

Promoção de vendas

Obras de alvenaria

Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar

Para informações mais completas acesse o site e saibam como ter acesso a essas e demais dados.

Se tiver pensando em abrir uma empresa, te ajudará bastante a ter uma visão ampliada de como realmente andam os negócios, e se o ramo que vai investir está em alta ou em baixa, assim o risco de abrir algo que não te dará lucro no momento é menor.