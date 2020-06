Governo libera NOVO calendário para beneficiários do auxílio de R$600 – Notícias Concursos

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou que vai realizar o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para mais 4,9 milhões de brasileiros. O pagamento para esse grupo de recém-aprovados aconteceu da mesma forma que o pagamento para o grupo que recebeu a segunda parcela recentemente.

Ou seja, o grupo de recém-aprovados recebeu, primeiramente, o auxílio de R$ 600 em conta poupança digital da Caixa. Isso aconteceu mesmo para aqueles que solicitaram o dinheiro em outra conta, no momento do cadastro. O depósito em conta poupança social foi feito também semana passada, um dia para os nascidos entre janeiro e junho e no dia seguinte para os nascidos entre julho e dezembro.

O grupo de recém-aprovados totaliza gasto de R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos. Agora, esse grupo precisa aguardar o valor ficar disponível para saque e transferência para outros bancos. Novamente, o calendário é dividido por mês de aniversário, para evitar aglomerações em agências.

O calendário de saque e transferência para outras contas começa dia 6 de julho e segue até 18 de julho. Confira abaixo o cronograma completo.

6 de julho: nascidos em janeiro

7 de julho: nascidos em fevereiro

8 de julho: nascidos em março

9 de julho: nascidos em abril

10 de julho: nascidos em maio

11 de julho: nascidos em junho

13 de julho: nascidos em julho

14 de julho: nascidos em agosto

15 de julho: nascidos em setembro

16 de julho: nascidos em outubro

17 de julho: nascidos em novembro

18 de julho: nascidos em dezembro

Para os demais

Você Pode Gostar Também:

O Ministério da Cidadania deu um prazo para liberação do calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$600. De acordo com informações da pasta, o cronograma vai ser detalhado a partir desta semana.

O Ministério, comandado pelo ministro Onyx Lorenzoni, não se comprometeu em divulgar uma data específica para liberação do calendário.

Na quinta-feira, 18 de junho, o Ministério da Economia revelou que o total gasto com o auxílio emergencial, até o momento, já é de mais de R$ 81 bilhões. No valor já é considerado o pagamento da terceira parcela para os beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com informações da pasta, 63,5 milhões de brasileiros, levando em conta todas as categorias de beneficiários, receberam os recursos de R$ 600 ou R$ 1.200.

A Caixa efetua os pagamentos, enquanto o Ministério da Cidadania é responsável pela liberação do calendário.

Veja também: Novo saque do FGTS de até R$1.045 na Poupança Social de junho a setembro