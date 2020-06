Governo libera R$ 1.045 para trabalhadores hoje – Notícias Concursos

Valor é liberado para quem tem saldo em contas ativas ou inativas

Nesta segunda-feira, 15 de junho, o governo deve liberar R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Esse valor é liberado para quem tem saldo em contas ativas ou inativas.

Quem tem menos de R$ 1.045 em conta pode sacar o valor total. Já quem tem mais de R$ 1.045 em conta, poderá sacar, no máximo, esse valor. Não é permitido sacar mais que R$ 1.045.

O dinheiro deve ser liberado pelo aplicativo Caixa Tem. O app foi usado no pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Nele, os trabalhadores poderão verificar detalhes sobre o seu FGTS. Assim como aconteceu com o auxílio emergencial, o valor deve ficar disponível para ser usado no aplicativo durante 30 dias, contados a partir de hoje, quando o fundo começa a ser pago.

No app Caixa Tem, o valor pode ser utilizado para pagamentos de boletos, compras pelo cartão de débito online e também, mais recentemente, por QR Code em maquininhas de cartão.

Também como o auxílio emergencial, o modelo de pagamento deve ser dividido de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. O método foi criado para evitar aglomerações e filas.

O governo terá um custo de R$ 36 bilhões com o FGTS. O novo saque de R$ 1.045 do FGTS é uma das medidas para conter a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.