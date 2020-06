Governo quer liberar crédito tributário de banco der empréstimo para micro e pequenas empresas – Notícias Concursos

Medida deve ser anunciada nos próximos dias pelo governo

Nos próximos dias, o governo irá anunciar que liberará créditos tributários dos bancos que aumentarem linhas de crédito para pequenas e micro empresas. A medida foi feita em conjunto pelo Banco Central e pela Receita Federal e antecipada pelo portal G1.

A meta da medida é estimular concessão de crédito para micro e pequenas empresas. As empresas desse porte têm enfrentado dificuldades de acesso ao crédito.

Recentemente, foram lançados programas para tentar amenizar o problema, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e o financiamento da folha de pagamento (Fopas). O Tesouro Nacional garante até 85% dos recursos. E esse tipo de auxílio virou ainda mais importante durante a pandemia do novo coronavírus e a crise econômica causada em decorrência dela.

Uma dificuldade encontrada, mesmo com as linhas de créditos mais atrativas que estão sendo oferecidas, são as pequenas margens dos bancos. Essas instituições necessitam de programas de baixo custo para conseguir oferecer empréstimos para essas empresas.

Para esse grupo, a média de empréstimos é de R$ 20 mil para micro empresas e de R$ 100 mil para pequenas empresas.

A liberação de créditos tributários ajuda a dar capital para as instituições financeiras. No caso dessa medida, os valores que fossem liberados teriam que ir para concessão de crédito para a média de faturamento da empresa.