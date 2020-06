Grêmio conversou com o elenco antes de anunciar parcelamento de salários; veja nota na íntegra

De acordo com informações do UOL Esporte, o clube vai pagar os vencimentos de abril a setembro deste ano em 24 parcelas, sendo a primeira parte apenas em janeiro do ano que vem. A decisão foi anunciada na última quarta-feira (24) após negociações e diálogo entre a diretoria gaúcha e o plantel.

Do lado dos atletas, a concepção é de que eles deixaram a decisão na mão da diretoria, que fez a proposta pelo parcelamento. Representante e capitão, Geromel falou sobre o assunto em redes sociais:

Antes de falarem procurem saber a verdade, nos respeitem!

O acordo foi elaborado pela direção e pelo presidente do Grêmio. — Pedro Geromel (@Geromeloficial) June 24, 2020

As partes entraram em consenso em um único encontro fruto da relação de franqueza e confiança mútua existente entre diretoria e atletas construída através de uma gestão sólida e com sustentabilidade econômico-financeira e da performance desportiva obtida nos últimos anos.

Além disso, essa construção contempla de comum acordo a preservação dos empregos de todos os colaboradores/funcionários do Clube. O Grêmio reconhece a compreensão e a sensibilidade de todos os profissionais envolvidos nesse momento de crise financeira e da excepcionalidade vivenciada pela pandemia.