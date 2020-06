Grêmio envia pedido de urgência à FIFA por cobrança milionária na negociação de Marcelo Grohe

De acordo com informações do UOL Esporte, o Imortal negociou Grohe por 2.7 milhões de euros (R$15,1 milhões na cotação atual) no começo da temporada passada, mas ainda não recebeu 1.3 milhão de euros (R$ 7.2 milhões). O Al-Ittihad foi notificado no final de 2019, mas não quitou a dívida.

Além do montante para receber do Al-Ittihad, o Tricolor de Porto Alegre tem ao menos mais outros seis casos de inadimplência em negociações nacionais e internacionais. A pandemia do novo coronavírus fez o clube acelerar a busca por créditos.

Procurado pelo UOL para falar da dívida, o estafe do paredão não foi encontrado. Além do Grêmio, o Al-Ittihad também deve outros clubes e jogadores.

