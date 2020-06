Griezmann desagrada Setién no duelo de retorno da LaLiga

Apesar da vitória, teve um atleta que não mostrou bom desempenho no campo: Antoine Griezmann, a famosa contratação milionária dos catalães. O francês não conseguiu o ritmo dos companheiros e não foi tão bem quanto se esperava.

O esquema tático, que começou com 1-4-3-3 e terminou com 1-4-4-2, foi perfeito para o jogo e muito bem aproveitado, com Messi à direita, Braithwaite à esquerda e o Griezmann como centroavante, embora as posições tenham mudado ao longo da partida. O argentino dominou bem bola, e junto com seus colegas de time conseguiram gerar juntos grande número de espaços e bem vistos.