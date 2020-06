Grupo Soulan oferece vagas em diversos cargos – Notícias Concursos

Oportunidade! Inscrições abertas para vagas de emprego na empresa Soulan; saiba como se candidatar.

Em meio à pandemia, o Grupo Soulan faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego na área de atendimento, comercial interno, televendas, financeiro, RH, produção e enfermagem. No total, a empresa oferece 54 vagas de emprego.

“Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos em recursos humanos e conta com uma equipe altamente capacitada e especializada, assessorando seus clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, para que estes possam focar seus esforços e atenções às principais necessidades do seu negócio, gerando assim, ganhos expressivos de performance e resultados.”

A maior parte das vagas é para atuação na região metropolitana de São Paulo, mas existem posições para as cidades de Curitiba e Rio de Janeiro. O processo seletivo é totalmente on-line.

Confira abaixo alguns dos cargos disponíveis.

Cargos

Auxiliar de Enfermagem

Encarregado de Pátio

Desenvolvedor Back-end

Enfermeiro

Representante Comercial

Operador de Produção

Vendedor

Supervisor de Vendas

Analista de Desenvolvimento

Operador de Televendas

Assistente de Contas a pagar

Consultor de Saúde

Assistente Administrativo Financeiro

Analista de Marketing

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial da empresa.