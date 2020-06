Guardiola fala sobre despedida de David Silva do Manchester City e revela nome de substituto ‘ideal’ para meia

“Faremos uma despedida adequada quando for possível ter pessoas de volta ao Etihad Stadium, e encher as arquibancadas para essa lenda incrível”, comentou o comandante, lamentando que os últimos passos do camisa 21 com a camisa dos citizens estejam acontecendo sem a presença da torcida.

– completou Guardiola.

Além de comentar sobre a despedida de David Silva, Guardiola surpreendeu ao revelar quem deve preencher o espaço deixado pelo meia. “Nesta posição, quando David disse que seria seu último ano, conversei com a diretoria e temos Phil Foden, para que não tenhamos que investir”, encerrou.

As informações acima são da ESPN Brasil.

