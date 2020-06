Guedes CONFIRMA 3ª parcela do auxílio de R$600 a partir de sábado – Notícias Concursos

Na noite desta quinta-feira, 25 de junho, Paulo Guedes, ministro da Economia, afirmou que a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começará a ser paga neste sábado, 27 de junho. Atualmente, apenas beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a terceira parcela.

A informação foi dada pelo ministro durante transmissão ao vivo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, como acontece habitualmente todas as quintas-feiras. De acordo com Guedes, o pagamento começa esse sábado e segue até o sábado que vem, dia 30 de junho.

Ainda na transmissão ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o objetivo do governo é prorrogar o auxílio emergencial por mais três parcelas. O presidente disse ainda que o objetivo é que as novas parcelas sejam de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente. De acordo com ele, a prorrogação já é garantida. O valor, entretanto, ainda não foi fechado.

“Os números não estão definidos ainda, mas a gente vai prorrogar por mais uns dois meses”, disse o presidente. “Serão, com toda certeza, R$ 1.200 em três parcelas. Estamos estudando, deve ser R$ 500, R$ 400 e R$ 300 em dois meses”.

No início desta quinta, ministro do governo havia postado no Twitter sobre as três parcelas com valor decrescente, mas apagou a mensagem minutos depois. Também nesta quinta, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, defendeu mais uma vez que o auxílio se mantenha a R$ 600.

Entrevista cancelada

Há pouco, o governo anunciou o cancelamento da entrevista coletiva que aconteceria nesta quinta-feira (25) no Palácio do Planalto para anunciar o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial e também o novo balanço do programa.

O Ministério da Cidadania havia informado que os detalhes do pagamento da terceira parcela seriam apresentados na coletiva, prevista para as 17 horas. No entanto, ainda é possível que a divulgação aconteça hoje, porém, sem a presença da imprensa.

A Secretaria de Imprensa do governo informou, por volta das 15 horas desta quinta-feira (25), a previsão de coletiva às 17 horas com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.

Foi confirmado pelo governo que o tema da entrevista seria o auxílio emergencial. Porém, uma hora depois, o Planalto informou o cancelamento da coletiva. O governo não apresentou explicações para o cancelamento.

De acordo com uma fonte do governo, o pedido partiu do próprio presidente, Jair Bolsonaro.