História: 5 séries para assistir e estudar ao mesmo tempo

As séries ganharam os corações dos brasileiros após chegada do Netflix e demais serviços de streaming. Entre as produções, estão aquelas que retratam períodos históricos importantes para estudar tanto para o ENEM quanto para o vestibular.

Quem diria que um dia poderíamos ter alternativas bem dinâmicas de aprender conteúdos complexos, não é mesmo?

Selecionamos 5 séries que são ótimas para você estudar História e se dar bem nas próximas provas.

1 – Roma

Roma antiga é tema frequente nas provas de História, seja do ENEM ou do vestibular. Essa série narra o período de transição entre a República e o Império Romano de forma precisa. É possível compreender o contexto histórico, cultural, assim como detalhes dos conflitos por poder e territórios.

2 – The Tudors

Essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais sobre a história da Inglaterra no século 16. A história conta como Henrique VIII – avô da atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II – rompeu com a Igreja Católica para criar a Igreja Anglicana. Também retrata o romance do rei com as irmãs Maria e Ana Bolena, além de sua separação para se casar com Ana.

3 – Anos Rebeldes

Única entre as séries que trouxemos que fala sobre um período histórico do Brasil. Anos Rebeldes foi exibida pela TV Globo em 1992 e ainda permanece como uma mídia excelente para aprender um pouco mais acerca do regime militar brasileiro. Apesar do tema central ser um romance, podemos ter bastante noção do contexto da época, mais precisamente em 1964.

4 – Downton Abbey

Uma das séries mais robustas em questão de aprendizados históricos. Em Downton Abbey você consegue conhecer mais detalhes do naufrágio do Titanic, como era a vida dos aristocratas na Inglaterra, a escravidão nesse período – passa-se nos primeiros 30 anos do século XX. Também é explorada a Primeira Guerra Mundial, os conflitos políticos da época, assim como a luta por direitos das mulheres.

5 – House of Cards

A mais atual entre as séries da lista e, talvez, a mais renomada também. É uma ótima opção para entender como funciona o sistema político dos Estados Unidos, como são realizadas as articulações por poder e até fazer comparações com o Brasil.