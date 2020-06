Ele foi linchado pela população, com pauladas e pedradas.

Foi por volta das 11h30 desta segunda-feira (29) que a Polícia Militar, através do 11º BPM, recebeu a informação via COPOM de uma ocorrência de tentativa de homicídio no Loteamento Santa Luzia, parte alta de Penedo.

Policiais ao chegarem no local, constataram que a vítima estava caída na porta de sua residência, ensanguentada e com ferimentos causados por uma faca. Foi relatado por vizinhos que o agressor (C. A.) é filho da vítima, e que possivelmente sofre de transtornos psiquiátricos.

O autor, ao fugir do local do crime foi agredido com pauladas e pedradas por populares, vindo a ser encontrado em um rua próxima (Rua D, no mesmo loteamento), caído e com vários ferimentos.

Diante dos fatos, a SAMU e Bombeiros foram acionados, os quais, após os primeiros atendimentos encaminharam as vítimas a UPA local.

A mãe do autor foi encaminhada para a Unidade do Agreste em Arapiraca, como também o autor das agressões ao qual recebeu pauladas e pedradas da população.

Da Redação com informações do 11ºBPm