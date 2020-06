Penedo: Homem é preso durante bebedeira depois de chamar policiais de ‘cornos’

De acordo com as informações do 11º Batalhão de Polícia Militar, o registro foi feito na noite deste sábado, 27, na Rua Dom Constantino, parte alta da cidade de Penedo, quando via copom, a PM recebeu as informações de que no referido local, contrariando decreto governamental, estava ocorrendo aglomeração de pessoas promovendo perturbação do sossego alheio.

Imediatamente a guarnição do Rocam do 11º BPM, se deslocou ao local e constatou o fato de algumas pessoas estarem ingerindo bebida alcoólica, reunidas em torno de aparelho de som com volume abusivo. O proprietário do som, um homem de iniciais J.G.D.S, de 29 anos, ao receber orientação para baixar o volume se negou imediatamente advertindo que não iria desligar o aparelho.

Insatisfeito com a ordem policial, o autor ainda desferiu palavras de baixo calão contra a guarnição, chamando os policiais de ‘seus porras e cornos’. Diante do desacato o autor recebeu voz de prisão, sendo contido e encaminhado à delegacia de São Miguel dos Campos para adoção das medidas cabíveis.