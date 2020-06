Na noite desse domingo (7), Jânio da Luz dos Santos, de 31 anos, foi vítima de arma de fogo no local conhecido como COHAB VELHA, localizada no povoado Mussuípe, em Neópolis, Sergipe.

Segundo informações de populares, por volta das 18h30 a vítima estava em um bar próximo à Unidade Básica de Saúde do povoado, onde um veículo estacionou em frente ao bar e indivíduos desceram do automóvel, disparando contra vítima. Informações dão conta que a mesma ainda tentou escapar correndo, mas foi alcançada e morta em um terreno no fundo do estabelecimento comercial.

A 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e fez diligências em busca do suspeito, mas ninguém foi localizado.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Sergipe por volta de 01h da manha da segunda-feira (8).

Com informações de Ed Sousa