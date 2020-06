Ibovespa sobe 1,39% e dólar se aproxima de R$ 5,40 – Notícias Concursos

Na noite de segunda-feira, 1º de junho, quando foram divulgados os dados concluídos, a Bolsa de Valores fechou com o seu maior valor em três meses. Já o valor do dólar teve volatilidade.

A moeda dos Estados Unidos ficou próxima de valer R$ 5,40. O valor fez o Banco Central (BC) intervir no câmbio. Já o Ibovespa fechou a segunda-feira com 88.620 pontos e alta de 1,39%. O índice começou a semana em baixa, mas, ao longo do dia, cresceu e fechou no nível mais alto desde o dia 10 de março deste ano.

O dólar teve alta de R$ 0,044, o que representa aumento de 0,82%, fechando o dia em R$ 5,381. A moeda norte-americana operou em baixa durante o dia e subiu de valor à tarde. Em seu momento mais em alta durante o dia, às 15h, chegou a valer R$ 5,41. Neste momento, o Banco Central vendeu US$ 120 milhões de reservas internacionais à vista.

Além da venda de reservas internacionais à vista, o Banco Central ofertou até 620 milhões de dólares para renovar contratos de venda de dólares no mercado futuro, o chamado swap cambial. Esses contratos venceriam mês que vem. Por fim, foram comprados títulos da dívida pública externa do Brasil por bancos que operam no país e se comprometem a devolver os papéis mês que vem.

O euro comercial terminou a segunda-feira com alta de 1,21%, a R$ 5,994 e a libra, com alta de 1,77%, a R$ 6,705.