Idiomas no ENEM: Como escolher entre inglês e espanhol?

Como escolher entre inglês e espanhol para as questões de idiomas no ENEM? Essa é uma dúvida recorrente entre os candidatos em todos os anos e na edição de 2020 não é diferente.

Logo no momento da inscrição para o ENEM você é questionado sobre a preferência para a prova de línguas estrangeiras. Ela faz parte do caderno de Linguagens e Códigos e apresenta, até então, apenas cinco perguntas.

Como são as questões de idiomas no ENEM

Apesar de muitos estudantes ficarem receosos e partirem para estudar a gramática dos idiomas pelos quais optarem, é bacana saber que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio são bem características.

Elas surgem com um teor muito mais interpretativo do que a cobrança pela morfologia e sintaxe da língua estrangeira, assim como questões gramaticais, construções verbais. Esse tipo de conteúdo é bem raro.

É bem importante ficar por dentro do que realmente costuma cair para que você parta para os estudos corretos e acerte todas.

Por isso indicamos que você foque seus estudos de idiomas no ENEM em conhecer temas da atualidade, relacionar com matérias recentes com tais línguas e tente interpretar essas informações. Assistir a séries, filmes e ouvir músicas estrangeiras.

Inglês

Algo que pode ajudar bastante ao escolher inglês para a prova de idiomas no ENEM é a proximidade com mídias nessa língua.

Se você está acostumado a assistir filmes legendados ou em inglês sem legendas, apreciar músicas em inglês ou então acompanhar notícias e demais conteúdos em inglês pode se dar muito bem nessa parte da avaliação.

Espanhol

O espanhol está entre as duas opções de idiomas no ENEM e quase sempre é tido como mais fácil pelos candidatos. Afinal, trata-se de uma língua com diversas palavras semelhantes ao nosso português.

Mas não é bem assim, não. Apesar de conhecermos vários vocábulos com sonoridade igual à língua portuguesa, o significado deles pode ser completamente diferente do que imaginamos.

Sendo assim, você pode escolher espanhol pensando que é ‘mamão com açúcar’, mas acaba caindo em uma pegadinha daquelas.

Podemos indicar o espanhol para aqueles candidatos que realmente assumem ter dificuldade com a língua inglesa e não têm contato nenhum com filmes, músicas em inglês. Assim como para aqueles que já têm uma vivência com o idioma espanhol, claro.