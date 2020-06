Igreja Nova tem praticamente formada sua segunda chapa majoritária para eleições 2020

Em conversa recente com o amigo Alderes, apoiador incondicional da pré-candidatura de Dr Maurício (REPUBLICANOS), o mesmo revelou que a chapa majoritária encabeçada pelo médico já está praticamente definida, tendo como pré-candidato a vice-prefeito, o jovem Geraldo Neta (PDT), filho do ex-prefeito Gusto.

A informação foi confirmada durante a semana por outros integrantes que compõem o grupo político, sendo revelado que até então as conversas seguiam entre os nomes do vereador Nado do Povão ou do jovem Neto, sendo ambos, nomes de consenso do grupo caso qualquer um deles se colocasse à disposição para compor a chapa majoritária emprestando o nome para vice-prefeito.

Uma chapa já anunciada pela oposição em Igreja Nova, foi encabeçada pela Dra Ernestina tendo como vice, o ex-secretário de Agricultura, Aureliano Almeida. A prefeita Vera Dantas que disputará a reeleição ainda não anunciou oficialmente quem substituirá o atual vice, Manoel Mateus. Já o presidente do PROS, Valério Beltrão, vem analisando junto com seu grupo político qual o melhor nome para compor como vice-prefeito. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos continuam com prazo estabelecido no calendário eleitoral para acontecer entre 20 de julho e 05 de agosto.