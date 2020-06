Imposto de Renda 2020 recebeu mais de 20 milhões de declarações – Notícias Concursos

Estimativa é de que sejam feitas 32 milhões de declarações neste ano

Até a manhã desta quinta-feira, 18 de junho, haviam sido feitas 20.351.406 declarações de Imposto de Renda. Esse número foi registrado pelo sistema da Receita Federal. Joaquim Adir, Supervisor Nacional do IRPF e auditor-fiscal, estima que serão feitas 32 milhões de declarações em 2020.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 termina dia 30 de junho. Caso o prazo seja perdido, o cidadão fica sujeito à multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo 10% do imposto que é devido.

Agora, a 12 dias do fim do prazo de declaração, ainda há 11,6 milhões de contribuintes que não enviaram. O recebido até agora representa 63,6% do total esperado. O prazo inicial para declaração era dia 30 de abril; a prorrogação aconteceu por causa da pandemia do novo coronavírus.

O vencimento de cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota tem vencimento no dia 30 de junho desse ano. As possíveis cotas seguintes vencem no último dia útil dos próximos meses. A Receita Federal aconselha que a declaração não seja feita de última hora.

Foi feita parceria entre a Receita Federal e o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) para auxiliar quem tem dúvidas para fazer a declaração ou quem está com dificuldade para fazê-la. O contribuinte passa a ter um meio virtual e grátis para esclarecer dúvidas.