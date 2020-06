Imposto de Renda 2020: Receita recebeu mais de 25 milhões de declarações

De acordo com os dados mais atualizados, de sexta-feira, 26 de junho, a Receita Federal recebeu mais de 25 milhões de declarações do Imposto de Renda 2020. O número foi registrado às 17h desse dia. O órgão tem expectativa de receber 32 milhões de declarações ao todo.

O número total de declarações recebidas foi de 25.111.822. Entre quinta e sexta, foram feitas 935.742 declarações. O prazo para declaração do IRPF 2020 termina nesta terça-feira, 30 de junho. A Receita Federal alerta para que os contribuintes não façam a declaração na última hora e, sim, o quanto antes.

Quem não fizer a declaração de Imposto de Renda no prazo determinado pode pagar multa. A multa pode ser de R$ 165,74 a 20% do valor total do imposto que o contribuinte deve.

A declaração do Imposto de Renda 2020 é obrigatória nos casos de: ter recebido mais de R$ 28.559,70 em renda tributável no ano; ganhado mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados; ganhado com a venda de imóvel ou bens; comprado ou vendido ações na Bolsa de Valores; recebido mais de R$ 142.798,50 em atividade rual; ser dono de bens de mais de R$ 300 mil; começou a morar no Brasil durante 2019 ou ficou no país até 31 de dezembro deste ano; vendeu imóvel e comprou outro em prazo de 180 dias, utilizando a isenção do Imposto de Renda.