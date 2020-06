Imposto de Renda 2020 tem mais uma semana até o fim do prazo de declaração – Notícias Concursos

Diariamente, são divulgadas as informações sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2020. De acordo com a última atualização, divulgada às 11h desta terça-feira, 23 de junho, foram feitas 22.272.608 declarações. Faltam sete dias até o fim do prazo.

As mais de 22 milhões de declarações do IRPF equivalem a 70% do total de 32 milhões de declarações esperadas pelo órgão. O prazo foi prorrogado por causa da pandemia do novo coronavírus. Anteriormente, o prazo se encerrava dia 30 de abril. Agora, ele vai até dia 30 de junho.

Quem não faz a declaração ou entrega fora do prazo pode pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. A multa pode ser de até 20% do imposto devido.

As cotas também tiveram o vencimento adiado. A primeiro – ou única – cota vence dia 30 de junho. As demais cotas vencem no último dia útil de cada mês.

A Receita Federal aconselha que a declaração não seja feita de última hora, para evitar imprevistos e, por isso, possíveis atrasos e pagamento de multa.

O Imposto de Renda 2020 deve ser declarado por quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ano passado. Para esse grupo, a declaração é obrigatória e, em caso de não feita, é passível de multa.