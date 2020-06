Imposto de Renda 2020: Último fim de semana para entregar declaração

O Imposto de Renda 2020 recebe declarações até terça-feira que vem, dia 30 de junho. Esse é o último fim de semana antes do prazo final de declaração.

Veja abaixo as principais dúvidas sobre o tema.

Quem deve declarar

Para ter obrigação de declarar o IR 2020 é necessário ter recebido mais de R$ 28.559,70 em renda tributável no ano; ganhado mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados; ganhado com a venda de imóvel ou bens; comprado ou vendido ações na Bolsa de Valores; recebido mais de R$ 142.798,50 em atividade rual; ser dono de bens de mais de R$ 300 mil; começou a morar no Brasil durante 2019 ou ficou no país até 31 de dezembro deste ano; vendeu imóvel e comprou outro em prazo de 180 dias, utilizando a isenção do Imposto de Renda.

Programa fazer declaração

O programa para fazer o preenchimento da declaração do Imposto de Renda pode ser baixado aqui. Basta escolher a versão compatível com o sistema operacional do computador, como Windows, Mac e Linux, ou com o sistema operacional do smartphone, como Android e iOS.

O programa baixado para fazer a declaração de 2019 não pode ser reutilizado; é necessário baixar a versão deste ano. Porém, a declaração de 2019 pode ser resgatada para otimizar o tempo preenchendo as informações, bastando apenas atualizá-las, quando necessário.

Primeira declaração do IR

Quem precisar fazer a declaração do IR pela primeira vez precisará do CPF, título de eleitor, dados da residência e profissão. Se a declaração for feita com cônjuge, também será necessário o CPF dessa pessoa.