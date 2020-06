Imposto de Renda 2020: Veja como conferir se a declaração caiu na malha fina

Após fazer o envio da declaração do Imposto de Renda 2020, o tema ainda carece de atenção. É necessário acompanhar como está o processo da declaração após o seu envio. Além de verificar no site da Receita se há restituição e quando ela sairá, é importante também verificar se a declaração caiu na malha fina.

Quem preencheu valor errado ou não deu alguma informação deve ter problemas com a declaração e pode cair na malha fina. Por isso, quanto antes essas possíveis pendências forem notadas e corrigidas, melhor. Isso evita uma intimação da Receita e cobrança de multa.

Minha declaração caiu na malha fina?

Acesse o e-CAC para checar como está o status das declarações do Imposto de Renda. O site pede código de acesso e senha, que pode ser gerado aqui.

Ao entrar no e-CAC, clique em “Meu Imposto de Renda”, seguido por “Processamento” e “Extrato do Processamento”. Clique no ano que deseje verificar a informação. Ao escolher “2020”, por exemplo, aparecerá embaixo “Pendências de malha”. Nessa opção, é possível verificar se a última declaração ou as anteriores pararam na malha fina.

Após clicar em “Extrato do Processamento” e o ano, a tela mostra valores declarados, imposto pago, deduções, imposto devido e se há imposto a ser pago ou restituído. Em cima, são mostradas informações como data em que a declaração foi entregue e “Situação da declaração”.

No item “Situação da declaração” pode ser mostrada a mensagem “Processada” ou “Em fila de restituição”, que é quando não há problema com a declaração. Quando está “Em processamento”, é necessário continuar verificando o status com frequência. Quando aparece “Com pendências”, há erros.

Caso não seja feito nada para corrigir o erro, o contribuinte irá para a malha fina. Ao parar na malha fina, não é possível retificar a declaração e pode ser cobrada multa.