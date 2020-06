Inscrições abertas em todos os níveis – Notícias Concursos

Em Minas Gerais, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade de Viçosa abriu inscrições divulgou a abertura de um edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (1); Técnico em Química (1); Químico (1); Ajudante Administrativo (4); Fiscal (1); e Operador de ETA (2). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.369,73 a R$ 7.676,72.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 08 de junho até às 23h59min do dia 22 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da Auctor Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 35,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório) com questões de língua portuguesa, , matemática, informática e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de Operador de ETA.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 19 de julho de 2020 e a prova prática para o dia 16 de agosto de 2020. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Analista de Tecnologia da Informação: Desenvolver sistemas informatizados: Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema; realizar levantamento de dados; prever taxa de crescimento do sistema; definir alternativas físicas de implantação; especificar a arquitetura do sistema; escolher ferramentas de desenvolvimento; modelar dados; especificar programas; codificar aplicativos; entre outras funções.

Químico: Fazer análises e exames de água e esgoto; implantar as normas e procedimentos para determinar a qualidade da água distribuída; preparar as várias soluções, reagentes e padrões utilizados nos exames; fazer os registros dos resultados dos exames; orientar os operadores da ETA e ETE, visando sempre à melhoria da qualidade da água e esgoto e da eficiência das instalações; orientar os auxiliares e apresentar sugestões para um melhor desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo; operar microcomputador nos sistemas afins; entre outras funções.

Técnico em Química: Programar, organizar, orientar e supervisionar, dentro dos padrões

preestabelecidos, as atividades referentes à operação do sistema de captação e tratamento de água e esgoto; preparar reagentes físico-químicos; fazer análises físico-químicas e bacteriológicas e confeccionar os relatórios. Instruir e supervisionar a higiene da ETA, bem como o pessoal que nela trabalha, inclusive jardins.

Operador de ETA: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água. Preparar soluções e dosagens de produtos químicos. Realizar as análises físico-químicas e bioquímicas. Fazer limpeza nas instalações do laboratório, bem como nos aparelhos, equipamentos e vidrarias da ETA.

FiscaI: Inspecionar as instalações hidrossanitárias dos usuários, visando à correta utilização dos serviços de água e esgoto prestados pelo SAAE, para efeito de concessão das respectivas ligações. Fazer a leitura periódica de hidrômetros em caráter de inspeção; solicitar a instalação ou substituição sob suspeita de avarias; analisar os registros de consumo de água; entre outras funções.

Ajudante Administrativo: Aplicar, sob orientação superior, leis, regulamentos e normas referentes à administração. Executar trabalhos simples de escritório, compreendidos em rotinas preestabelecidas, que possam ser prontamente aprendidas. Classificar e organizar expedientes recebidos, obter informações de fontes determinadas e fornecê-las aos interessados, quando autorizado. Transcrever textos, correspondências e documentos.

