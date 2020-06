Inscrições abertas para Médicos – Notícias Concursos

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista abriu inscrições de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 36 vagas em cargos de Médico.

As vagas destinadas são para os cargos de Médicos nas especialidades: Cardiologia (1); Otorrinolaringologia (1); Neurologia (1); Psiquiatria – 20 horas (2); Clínico Geral (16); Pediatria (7); Psiquiatria – 12 horas (2); Ginecologia/Obstetrícia (5); e Cirurgia Vascular (1).

As lotações serão nas Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) ou em Unidades Especializadas de Saúde. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.257,80 a R$ 5.290,35, por carga horária de 12 e 20 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 10 a 29 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Prefeitura Municipal. Após a inscrição via internet, os candidatos deverão apresentar os títulos na Unidade Gestora Municipal de Saúde, situada na rua João Póvoa, Nº 97, Jardim do Lar, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h, em dias úteis.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório); mais avaliação de sua saúde (caráter eliminatório). A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

1 – Planejar, controlar e executar as atividades relacionadas ao atendimento primário e emergencial de saúde;

2 – Realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico dentro da especialidade e, requisitar e analisar resultados de exames;

3 – Prescrever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especialidade exercida;

4 – Examinar pacientes, manter seu registro com anotação sobre possível diagnóstico e tratamento prescrito;

5 – Participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários;

6 – Acompanhar o paciente verificando a evolução da doença e, encaminhar o paciente a profissionais ou entidades especializadas;

7 – Aplicar recursos de medicina preventiva, curativa ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar do paciente;

8 – Realizar atendimento ao paciente, emitir atestados, realizar procedimentos cirúrgicos;

9 – Participar de programas de vigilância epidemiológica, educação em saúde pública, treinamento e orientação ao pessoal de apoio; 10 – Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em unidades de saúde e nas comunidades locais, realizando clinica ampliada;

11 – Realizar encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários, conforme definição da Unidade Gestora Municipal de saúde;

12 – Articular recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes;

13 – Fiscalizar ambientes públicos e privados de alta, média e baixa complexidade, analisar documentos recebidos das atividades fiscalizatórias e, avaliar o impacto de medidas adotadas na fiscalização;

14 – Promover a vigilância em produtos e serviços que possam afetar a saúde, exigindo providências de pronta regularização; 15 – Orientar e atender o público em geral e atuar como agente multiplicador, promover reuniões técnicas interinstitucionais e desenvolver projetos internos e intersetoriais de fiscalização e intervenção; entre outros.

