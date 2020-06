Inscrições para concurso Sua Arte no Livro Didático são adiadas – Notícias Concursos

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), prorrogou as inscrições para o concurso Sua Arte no Livro Didático, até 31 de julho. A iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio de escolas públicas.

O prazo estava previsto para terminar na segunda-feira, 15 de junho, mas a autarquia resolveu estender o calendário para não prejudicar os estudantes que passam por um ritmo diferenciado de aulas, devido à pandemia de coronavírus. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Para participar, alunos de escolas públicas do ensino médio necessitam produzir um desenho com temática relacionada à Bandeira Nacional. As informações dos estudantes devem ser preenchidas pelos diretores das escolas e os desenhos precisam ser enviados em formato JPG, JPEG ou PNG, com tamanho de até 2 megabytes.

As inscrições estão abertas por meio do link. As melhores ilustrações serão impressas nas quartas capas dos livros didáticos de Projetos Integradores, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), a serem utilizados pelos estudantes do ensino médio em 2021.

Os cinco primeiros colocados do concurso, um de cada região do Brasil, vão ganhar um computador, uma viagem cultural à cidade de São Paulo e ainda a impressão das suas ilustrações nos livros didáticos de 2021. Os diretores e escolas dos estudantes vencedores recebem uma placa de participação.

A Comissão de Avaliação será composta por um aluno da rede pública maior de 12 anos que não esteja participando do concurso, um ilustrador profissional e três representantes do FNDE. Entre os critérios que serão considerados estão: criatividade, contemporaneidade, harmonia estética, autenticidade e expressividade.

Novo cronograma

Inscrições: até 31 de julho

Divulgação preliminar dos resultados: 25 de setembro

Prazo para interposição de recurso: 28 a 31 de setembro

Divulgação do resultado final: 16 de outubro