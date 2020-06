Inscrições para o Sisu 2020/2 são adiadas para julho – Notícias Concursos

Depois de estudantes de diversas partes do país cobrarem pelas redes sociais, nesta terça-feira (16), a abertura das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2020, o Ministério da Educação (MEC) informou um novo prazo para o processo seletivo: de 7 a 10 de julho.

A informação foi dada ao G1, que mostrou a reclamação de vários estudantes nas redes sociais. Até o início da tarde de hoje, mais de 28 mil tuítes faziam menção ao Sisu no Twitter, com a hashtag #cadeosisu2.

O período de inscrição divulgado pelo governo começaria nesta terça-feira e seguiria até 19 de junho. Porém, o edital sequer foi publicado. Agora, o MEC afirma que ele será divulgado no “Diário Oficial da União” nos próximos dias.

Você Pode Gostar Também:

O Sisu é o sistema do MEC que reúne milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. A seleção é feita online, por meio da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de anos anteriores – para isso, é preciso não ter tirado nota zero na prova de redação.

Em nota enviada ao G1, o ministério informou ainda que, até o momento, mais de 51 mil vagas foram disponibilizadas por 57 instituições públicas. O número pode aumentar. Nessa edição, haverá a novidade da oferta de vagas em cursos a distância”.

Até a edição do primeiro semestre de 2020 do SiSU, as instituições públicas de ensino superior não poderiam oferecer vagas em cursos a distância e em cursos que exigem teste de habilidade específica (THE). Agora, o impedimento vale apenas para os cursos que exigem prova de aptidão.

Uma outra mudança trazida pela Portaria é a determinação de que as instituições participantes deverão disponibilizar meio digital para que o estudante possa encaminhar a documentação exigida para a matrícula. Antes, o registro acadêmico era apenas presencial.