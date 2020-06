Inscrições para Professores vão até hoje, 14! – Notícias Concursos

No Estado do São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pontalinda tem inscrições até às 23h59min de hoje, 14 de junho de 2020. O novo edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher vagas em cargos de Professor.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Básica II – AEE; Professor de Educação Básica II – Artes; Professor de Educação Básica – PEB I; e Professor de Educação Básica II – Educação Física. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.216,94 a R$ 2.421,50, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Consesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa; conhecimentos educacionais; conhecimentos específicos; mais avaliação de títulos.

ATRIBUIÇÕES (descrição resumida)

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I

Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins da Educação brasileira, através de seu desempenho profissional; Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da Educação; Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de sua função ou cargo; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza;

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)

Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins da Educação brasileira, através de seu desempenho profissional; Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanhem o progresso científico da Educação; Participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de sua função ou cargo; Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza; Manter espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e a comunidade em geral; Incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais educadores, e a comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática.

Informações do concurso