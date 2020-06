INSS adia novamente a volta do atendimento presencial – Notícias Concursos

A volta dos atendimentos presenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi adiada novamente, pela terceira vez. O atendimento remoto foi adiado até, pelo menos, dia 10 de julho. Nesta segunda-feira, 22 de junho, foi publicada portaria afirmando que a volta do atendimento presencial será feita de forma gradual, com início no dia 13 de julho.

Em breve, o governo deve divulgar detalhes sobre como o retorno será feito, com todas as diretrizes e protocolos a serem seguidos para garantir a segurança durante a pandemia do novo coronavírus. A suspensão do atendimento presencial aconteceu para evitar contaminação e contágio da Covid-19.

Em um primeiro momento, em que a reabertura acontecerá gradualmente, as prioridades serão reabilitação profissional, perícia média, cumprimento de exigência, justificação administrativa e avaliação social. A ideia é acelerar esses serviços após o retorno do atendimento presencial, já que eles necessitam dessa modalidade.

Até agora, o atendimento deve ser feito pelo telefone 135, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial. Quem não tem data agendada não será atendido em agências, de acordo com determinações do Ministério da Saúde. Grande parte dos atendidos presencialmente são idosos, que pertencem ao grupo de risco do novo coronavírus.