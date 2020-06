INSS vai ter agências fechadas até 19 de junho; veja o que fazer – Notícias Concursos

Foi divulgada no Diário Oficial da União, a Portaria que prorroga o atendimento remoto nas agências da Previdência Social aos segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) até 19 de junho.

De acordo com informações da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, a medida “visa a proteção da coletividade durante o período de enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (covid-19)”.

Portanto, a realização de perícias médicas segue suspensa. Sendo assim, a análise dos requerimentos de benefícios segue sendo feita online. Os atestados médicos devem ser enviados pelo “Meu INSS” (por meio do site ou pelo aplicativo para celular).

Durante este período, os segurados estarão dispensados da perícia médica presencial. Por esse motivo, o INSS começou já começou receber atestados médicos dos segurados em formato digital por meio do portal Meu INSS pelo site ou aplicativo para celular.

A pessoa que usar a plataforma para encaminhar o documento e solicitar o auxílio-doença receberá automaticamente uma antecipação de R$ 1.045, após o atestado ser validado pela perícia médica do órgão.

Saiba como pedir

Depois de entrar no Meu INSS, selecione a opção “Agendar Perícia”. Quem ainda não possuir senha, precisa se cadastrar para poder fazer o login.

Depois de fazer o login, basta fazer o seguinte:

Você Pode Gostar Também:

Clique em “Agendar Perícia”

Selecione a opção “Perícia Inicial” e, em seguida, clique em “Selecionar”

Na pergunta “Você possui atestado médico”, selecione “SIM” e clique em continuar

Preencha as informações pedidas e clique em “Avançar”

Em “Anexos”, clique no sinal + para inserir o documento e clique em “Anexar”

Agora basta selecionar o documento (seu atestado médico) que você quer anexar, clicar em “Abrir” e, em seguida, em “Enviar”

Siga os passos seguintes e clique em “Gerar Comprovante” para que você o salve em seu computador ou celular.

Em caso de dúvidas, confira o passo a passo disponibilizado pelo INSS.

Meu INSS

Pelo menos 90 dos 96 serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ser feitos sem sair de casa, através do telefone 135, aplicativo e site Meu INSS.

Além disso, outros serviços como o Seguro Desemprego do Pescador Artesanal e Validação do Facultativo de Baixa Renda também passam a ser realizados sem necessidade de o cidadão sair de sua casa.

Agora, com os serviços automatizados, não será necessário falar com um atendente, na maioria dos casos. A medida tem objetivo de agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera.

A média mensal de atendimentos por esses serviços nas agências era de mais de 700 mil. Com a completa digitalização dos seus serviços, o INSS é o primeiro órgão do Governo Federal com todos os serviços digitais. Apenas aqueles que exigem a presença do segurado continuam presenciais, como perícia médica e prova de vida.

Confira abaixo a lista dos 90 serviços agora disponíveis pelo Meu INSS e telefone 135:

Aposentadoria por Idade Urbana Salário Maternidade Urbano Apuração de Batimento Contínuo/MDS – Decreto 9462/2018 Agendamentos e Consultas de pedidos Extrato Previdenciário (CNIS) Extrato de Pagamento de Benefício (HISCRE) Extrato de Empréstimo Consignado Extrato para Imposto de Renda (IR) Carta de Concessão do Benefício Agendamento de Perícia Médica Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta Consultar Revisão de Benefício – Artigo 29 Declaração de Regularidade da Situação do Contribuinte Individual – DRSCI Alterar dados Básicos de Contato Resultado da Perícia Médica Recurso Recurso de Benefício por Incapacidade Revisão Cópia de Processo Recurso – Seguro Defeso Cessação de Benefício por Óbito Cadastrar Declaração de Cárcere/Reclusão Cadastrar ou Renovar Representante Legal Alteração de Forma de Pagamento Reativar Benefício Atualização de Dependentes para Imposto de Renda Atualização de Dados Cadastrais do Beneficiário Desistência de Benefício Solicitar Valor não Recebido Até a Data do Óbito do Beneficiário Cadastrar ou Atualizar Dependentes para Salário-Família Suspender o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência para Inclusão no Mercado de Trabalho Solicitar Pagamento de Benefício não Recebido Bloqueio/Desbloqueio do Benefício para Empréstimo Reativar Benefício Assistencial Suspenso por Inclusão no Mercado de Trabalho Transferir Benefício para Outra Agência da Previdência Social Cadastrar ou Renovar Procuração Atualização do Imposto de Renda para Declaração de Saída Definitiva do País Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte Atualização de Dados do Imposto de Renda – Retificação da Dirf Certidão para Saque de Pis/Pasep/Fgts Exclusão de Desconto de Mensalidade Associativa/Sindicato em Benefício Previdenciário Solicitação de Exclusão de Empréstimo Consignado Cadastrar Pensão Alimentícia Aposentadoria por Idade Rural Aposentadoria por Tempo de Contribuição Auxílio-Reclusão Rural Auxílio-Reclusão Urbano Benefício Assistencial ao Idoso Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência Certidão de Tempo de Contribuição Pecúlio Pensão por Morte Rural Pensão por Morte Urbana. Salário Maternidade Rural Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade Benefício Assistencial ao Trabalhador Portuário Avulso Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência – Microcefalia Aeronauta Gestante – Auxílio-Doença Saldo na tela (tempo ou valor de benefício) Calculadora da Aposentadoria por Idade Calculadora da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Acordo Internacional – Aposentadoria por Idade Rural Acordo Internacional – Aposentadoria por Idade Urbana Acordo Internacional – Aposentadoria por Tempo de Contribuição Acordo Internacional – Atualização de Atestado de Vida Acordo Internacional – Atualização de Dados Cadastrais e/ou Bancários Acordo Internacional – Atualização de Dados de Imposto de Renda Acordo Internacional – Benefício Exclusivo do País Acordante Acordo Internacional – Certificado de Deslocamento Temporário Inicial Acordo Internacional – Certificado de Prorrogação de Deslocamento Temporário Acordo Internacional – Histórico de Seguro em País Acordante Acordo Internacional – Pensão por Morte Rural Acordo Internacional – Pensão por Morte Urbana Acordo Internacional – Reativação de Benefício Acordo Internacional – Recurso Acordo Internacional – Regularização de Pagamentos em Atraso Acordo Internacional – Retificação de Deslocamento Temporário Acordo Internacional – Revisão Acordo Internacional – Salário-Maternidade Acordo Internacional – Transferência de Benefício em Manutenção Cálculo de Contribuição em Atraso, Emissão e/ou Cálculo de Gps Cat, Acréscimo 25%, Isenção de Ir e Auxílio-Acidente Inscrição Junto À Previdência Social Marcação ou Remarcação de Perícia Médica Reemitir Parcelas – Seguro Defeso Requerimento de Antecipação de Pagamento da Revisão do Art. 29 Seguro Defeso – Pescador Artesanal Validação Facultativo Baixa Renda Atualização de Dados Cadastrais.

Veja também: Dois saques do PIS/PASEP são liberados com valor de até R$1.045