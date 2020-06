Instituições têm até 14 de junho para aderir ou renovar participação no Prouni – Notícias Concursos

As instituições de ensino superior interessadas em participar da segunda edição do segundo semestre de 2020 do Programa Universidade para Todos, o Prouni, têm até o dia 14 de junho para realizar o procedimento. O prazo anterior se encerrava em 10 de junho, mas agora ele foi estendido por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O edital com as novas datas foi publicado na edição desta quinta-feira (4), no Diário Oficial da União.

Só poderão aderir ao Prouni as entidades que não tiverem os nomes no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), ou seja, que não tenham dívidas com a União.

A retificação do termo de adesão, para a instituição que vai participar pela primeira vez, ou do termo aditivo, para aquela que vai renovar a participação no programa, deve ser realizada entre 22 e 26 de junho, e não mais 15 e 17.

Todos os procedimentos devem ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni). Os prazos ficam abertos até as 23h59 do último dia em cada uma das etapas.

Quantidade de vagas

Após a compilação dos termos de adesão das instituições, o Ministério da Educação divulgará a quantidade de vagas que serão oferecidas para o segundo semestre de 2020.

Na edição do segundo semestre de 2019 foram oferecidas 169.226 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior, sendo 68.087 bolsas integrais e 101.139 parciais.

As bolsas de estudo ofertadas pelo programa estão divididas em duas modalidades: parciais e integrais. A primeira abrange 50% do valor da mensalidade, para os candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos. A segunda oferece 100% do valor da mensalidade, para os estudantes com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo.

O Prouni é o programa do Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições não gratuitas de educação superior.