Instituto prorroga atendimento remoto até 10 de julho – Notícias Concursos

A expectativa é de retorno gradual do atendimento presencial nas agências a partir do dia 13 de julho

Nesta sexta-feira (19) O INSS anunciou a prorrogação do atendimento remoto. As agências, que reabririam na próxima segunda-feira (22), ficarão fechadas até 10 de julho.

A portaria, que será publicada no “Diário Oficial da União” da próxima segunda-feira (22), tem a expectativa de retorno gradual do atendimento presencial nas agências no dia 13 de julho.

Na primeira fase de atendimento presencial, serão priorizados os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Para qualquer um destes serviços, o segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (site e aplicativo) ou através do telefone 135. Vale ressaltar que, não haverá atendimento se antes não ter sido agendado.

Desde o dia 23 de março as agências do INSS estão oficialmente fechadas devido ao decreto de isolamento social implantado para conter a pandemia do novo coronavírus.

Enquanto o atendimento presencial não está disponível, os segurados devem solicitar os serviços pelo Meu INSS (site e aplicativo) e telefone 135. As datas de requerimento de quem pedir um benefício, como aposentadoria, estão preservadas, permitindo que os segurados recebam todos os valores atrasados.