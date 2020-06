Inteligência Competitiva para pequenas empresas – Notícias Concursos

O número de empresas cresceu consideravelmente nos últimos anos, com um número expressivo de pequenas e médias empresas.

Segundo Teixeira Filho, praticamente 99% das empresas industriais, comerciais ou de serviços são de porte micro e pequeno.

Porém com esse crescimento vem a concorrência, mudanças culturais, demográficas, tecnológicas, e são fatores que interferem no sucesso dos negócios.

Com isso as empresas de qualquer porte e segmento devem estar atentas a essas transformações e usar as informações de forma correta, garantindo assim sua sobrevivência em uma economia altamente capitalista.

Mas, o que é a Inteligência Competitiva (IC) e qual relação com as empresas?

Inteligência Competitiva (IC)

É um processo de aprendizagem definido pela competição. Baseado em informações de mercado, permite a otimização da estratégia corporativa em curto e longo prazo.

Esse conhecimento é adquirido sobre os concorrentes e o ambiente competitivo.

O conhecimento adquirido com a Inteligência Competitiva da às organizações habilidades para lidar com a complexidade e os sinais da ambiência externa.

MPE e a IC

Os problemas administrativos dos pequenos negócios é consideravelmente distinto das grandes empresas.

Os MPEs têm dificuldades para acessar as informações sobre o ambiente competitivo, pois os recursos para obter tais informações concorrem com outras atividades dentro dessas organizações.

Por outro lado nos pequenos negócios, os indicadores do dia a dia prevalecem sobre os de longo prazo.

Logo, essas empresas tendem a olhar para os impactos na hora de tomar uma decisão.

Redes Sociais e a IC

As redes sociais ainda podem ser utilizadas como estratégia para planejar ligações que permitam acesso à informação.

As redes possibilitam a identificação de especialistas de diferentes áreas e de experiências inovadoras bem sucedidas.

Essas redes são:

Twitter – ferramenta poderosa para troca de informações, formação de redes e permite inclusive criação de grupos.

Linkedin – o Linkedin pode contribuir para a localização e comunicação com profissionais que têm os conhecimentos e competências da sua empresa.

Wikis – pode usar wikis para criar e manter colaboração com outros profissionais.

Inserir a IC nas redes sociais é uma grande oportunidade para as empresas, visando à interatividade com os fatores internos e externos.