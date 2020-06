Inter de Milão x Sassuolo

Informações adicionais: O treinador Antonio Conte encara uma série de problemas de ordem médica/clínica envolvendo seu elenco, principalmente o setor de meio de campo. Vecino, Brozovic e Stefano Sensi são as ausências confirmadas, enquanto o experiente zagueiro Diego Godín é dúvida, podendo figurar como opção no banco de reservas. No comando do ataque, o ‘trio de peso’ formado por Eriksen, Lukaku e Lautaro está mais uma vez confirmado.

Informações adicionais: O clube neroverdi também tem os seus problemas referentes à saúde do plantel, com três baixas confirmadas para este difícil compromisso: o lateral-direito Jeremy Toljan, e os zagueiros Filippo Romania e Marlon Santos, ex-Fluminense.