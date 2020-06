Internacional encaminha venda de promessa para o futebol árabe; ‘detalhe’ segura venda

De acordo com informações do UOL Esporte, os clubes já têm um acordo alinhado pelo lateral, no entanto, discutem qual o percentual que vai permanecer com os brasileiros. O ponto é o último que falta para o ‘ok’ final. A expectativa do time gaúcho é ficar com 50% dos direitos do atleta.

Sem muito espaço, observando a concorrência de Moisés, Uendel e Natanael, na lateral esquerda, Erik deve mesmo ir para o futebol árabe. A expectativa do Inter com a venda do atleta é, além do dinheiro, motivar o mercado a investir em mais talentos do clube, que recebeu apenas uma oferta até o momento.

Vale destacar que os movimentos por Gustagol não contam como uma ‘oferta’ para o Internacional, já que ele defende o clube colorado por empréstimo do Corinthians, que é o dono do jogador e tem conversas com o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.