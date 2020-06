Internacional investe em plataforma de streaming e exclusividade: “Só vai encontrar ali”

Segundo informações do UOL Esporte, o Inter utiliza o Vimeo, site de compartilhamento de vídeos, para disponibilizar trabalhos feitos no Beira-Rio e no CT Parque Gigante apenas para os sócios. A iniciativa faz parte de um ‘plano de benefícios’ planejado especialmente para os associados que continuam ativos durante a crise e período sem futebol no país.

– concluiu o dirigente.

Sem caixa e sem futebol, o Colorado computou um déficit de mais de R$ 51 milhões ao longo dos quatro primeiros meses de 2020. Além da iniciativa junto aos associados, o clube também tem tomado outras medidas para evitar que o rombo nos cofres da instituição aumente.

