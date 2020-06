IRPF 2020: Receita recebe mais de 25 milhões de declarações; prazo termina em três dias

Até às 17h da última sexta-feira (26), a Receita Federal informou que recebeu mais de 25,1 milhões de declarações do Imposto de Renda de 2020. A expectativa é receber 32 milhões de declarações dos contribuintes.

No total, 25.111.822 declarações foram entregues no sistema da Receita. Em comparação com o balanço divulgado da quinta-feira (25), foram 935.742 declarações em 24 horas .

O contribuinte que não declarar o imposto no prazo estará sujeito à multa. Poderá ser cobrado um valor de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do valor total do imposto devido.

Restando apenas três dias para o fim do prazo, a Receita aconselha aos contribuintes que não deixem para entregar a declaração na última hora. O prazo de entrega do IRPF 2020 termina em 30 de junho.

Vale salientar que, quem entrega a declaração primeiro, tem maiores chances de receber a restituição antes. O programa gerador da declaração está disponível no site da Receita Federal e pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Quem tem a obrigação de declarar?

Se você se enquadra em pelo menos uma das situações abaixo, é obrigado a entregar a declaração do IR 2020.

Recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável no ano;

Ganhou um valor superior a R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano;

Teve ganho com a venda de bens;

Comprou ou vendeu ações na Bolsa;

Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividade rural;

Tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2019 ou nos próximos anos;

Era dono de bens com valor maior que R$ 300 mil;

Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2019 e ficou aqui até 31 de dezembro;

Vendeu um imóvel e comprou outro num prazo de 180 dias.

Fonte: Notícias Concursos