Jovem emprestado ao futebol europeu pode retornar ao São Paulo no segundo semestre

A probabilidade de retorno do atleta é grande, uma vez que seu contrato com o time europeu termina no dia 30 deste mês e ele não fora bem aproveitado como esperado.

Segundo o site Globo Esporte, nada ainda está definido, mas há interesse do São Paulo em ter sua cria da base de volta. Com o término de contrato de Anderson Martins no fim deste ano e a lesão de Walce, que tirou o jogador dos gramados até setembro, as chances de trazer o bom filho a casa aumentaram. O contrato de Rodrigo com o Tricolor vai até dezembro de 2021, e o clube possui 78% de seus direitos econômicos.