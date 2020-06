Jovem mexicano é visto como aposta do Real Madrid para a próxima temporada

Só que os números do atleta cresceram bastante, graças à parceria do mexicano com Diogo Jota e Adama Traoré. Com isso, Raúl foi transformado em um dos atacantes mais destacados de toda a Premier League. E o resultado de tudo isso, vocês já sabem: o interesse de outros grandes clubes na joia do Wolverhampton.

EL ELEGIDO Según información del medio español Don Balón, Zinedine Zidane ha dado el OK para que el Real Madrid fiche a Raúl Jiménez para la próxima temporada. Sería el ‘suplente de lujo’. El reemplazo de Luka Jovic. Detalles: https://t.co/EusKI2cild pic.twitter.com/mP5iFfPr6z — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 8, 2020

Apesar do Real Madrid pensar em Haaland, o clube de Zidane tem outras prioridades. Jiménez definitivamente está na mira do gigante europeu, mas não pense que os merengues são os únicos. Juventus e Manchester United também pensam em brigar pelo mexicano.