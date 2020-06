Jürgen Klopp escreve carta aberta emocionante para torcedores do Liverpool; veja os destaques

“Este é um momento incrível para os adeptos de um clube incrível numa cidade incrível. Para alguns de vós, é o fim de uma longa espera para o Liverpool ser campeão, mas quer estejam à espera há 30 anos ou 30 minutos, espero que estejam a desfrutar deste momento tanto quanto merecem”, destacou o alemão, acrescentando sobre como é trabalhar no Reds:

WE’RE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS!! ? pic.twitter.com/qX7Duxoslm — Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) June 25, 2020

– ressaltou Jürgen Klopp

“O que não gostei – e tenho de dizer isto – foram as cenas que tiveram lugar na sexta-feira. Sou um ser humano e a vossa paixão é também a minha paixão, mas neste momento o mais importante é que não tenhamos este tipo de reuniões públicas. Devemos isto aos mais vulneráveis da nossa comunidade, aos profissionais de saúde que deram tanto e a quem aplaudimos e à polícia e autoridades locais que nos ajudam como clube a não o fazer. Por favor, celebrar de forma segura e em contextos privados, não correndo o risco de espalhar mais esta terrível doença na nossa comunidade. Se as coisas fossem diferentes, eu adoraria nada mais do que celebrarmos juntos, ter um desfile que seria ainda maior do que o que fizemos depois de termos ganhado a Champions League no ano passado, para que todos pudéssemos partilhar este momento especial, mas isso simplesmente não é possível.

“Todos fizemos tanto para combater a COVID-19 e este esforço não pode ser desperdiçado. Devemos a nós próprios e uns aos outros fazer o que está certo e, neste momento, isso significa estarmos juntos e estarmos lá uns para os outros, estando separados. Quando chegar o momento certo, celebraremos”, pontuou.

As informações acima são do jornal Notícias ao Minuto.

