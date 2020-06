Justiça Eleitoral julga procedente filiação de Menininho ao PROGRESSISTAS de Piaçabuçu

O Juiz Eleitoral da 13ª Zona, Dr Claudemiro Avelino de Souza, julgou procedente a filiação do pré-candidato a vereador por Piaçabuçu, José Erisvaldo da Silva Santos (Menininho), ao PROGRESSISTAS. O pedido do pré-candidato à justiça, deu-se por ele ter se filiado ao novo partido, porém no sistema FILIA, ainda constar sua filiação ao MDB, onde Menininho anteriormente ensaiava sua pré-candidatura.

De acordo com a defesa do pré-candidato Menininho, a sua filiação ao PROGRESSISTAS e automática desfiliação do MDB, aconteceu seguindo todo o processo legal, sendo colocada em dúvida pelo próprio Menininho, a possibilidade de sua filiação ter sido novamente inserida ao MDB no sistema FILIA, sem a sua autorização e de forma maldosa por alguém que tinha o único objetivo de prejudicar a sua pré-candidatura.

A defesa alegou ainda no pedido que o requerente estava filiado ao PROGRESSISTAS desde 03 de abril de 2020 tendo juntado a ficha de filiação ao requerimento inicial. Entretanto, foi surpreendido com o registro de filiação ao MDB em 04 de abril. O Ministério Público Eleitoral solicitou esclarecimentos com relação a ficha de filiação partidária apresentada pela agremiação MDB, ante a possibilidade da falsificação de assinatura, a qual foi apresentada com a assinatura do pré-candidato, porém o requerente afirmou que assinou a mencionada ficha de filiação partidária, mas não datou, e que a sua assinatura não se deu na data consignada em tal documento.

Diante dos fatos apurados, o Juiz Eleitoral entendendo que assiste razão o requerente, e acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral, deferiu o pedido formulado por Menininho, regularizando sua filiação no PROGRESSISTAS e determinando o cancelamento da filiação do MDB de Piaçabuçu.

“Acredito na boa política, onde as pessoas buscam através dos cargos públicos, proporcionar a melhoria da prestação dos serviços gerando mais qualidade de vida ao povo. E por ser um homem de fé, acredito nos propósitos de Deus sabendo que tudo é na hora Dele e somente isso, já nos torna um vencedor”, afirmou Menininho.