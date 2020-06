Kayro Castro diz em entrevista que não representa turma do bem nem do mal

O presidente da Câmara de Vereadores de Piaçabuçu, pré-candidato a prefeito Kayro Castro, em entrevista concedida ao radialista João Lucas na manhã desta quarta-feira, 03 de maio, na Rádio Penedo FM, discorreu sobre o atual quadro de combate e prevenção ao novo coronavírus em sua cidade, enfatizando que as ações continuam a ser adotadas pela gestão pública, mas diante do avanço de casos, há necessidade de se discutir a eficácia.

O vereador falou em relação ao serviço de desinfecção que vem sendo feito na cidade, mas fez questão de enfatizar que o município deve adotar medidas mais rígidas de controle da população que não vem adotando o tão falado e importante isolamento social, recomendado não só pelos governos, mas também, pelas autoridades de saúde em todo o mundo. “Não vou aqui discutir valores, e sim, a eficácia das medidas que estão sendo adotadas em Piaçabuçu”, mencionou Kayro.

Política

No bate-papo o assunto eleições municipais entrou em foco quando o radialista perguntou sobre algumas acusações que o vereador vem sofrendo em redes sociais. Kayro fez referência ao ex-prefeito Dalmo Junior como sendo o principal acusador, mas que não o acusaria em nada, apenas deixaria que o povo pudesse dar a resposta nas urnas, se colocando como seu principal adversário político na maratona eleitoral rumo à prefeitura de Piaçabuçu, lembrando inclusive a disputa registrada no passado entre seu tio Zé de Castro e o pai do ex-prefeito, o saudoso Dalmo Santana.

Sobre o atual prefeito Djalma Beltrão, o vereador Kayro Castro lembrou que teve participação no governo do atual gestor, informando que não nega o fato e ressaltando a amizade que mantém com a família. “Participei dos governos do prefeito Djalma e não vou negar. Da mesma forma que não nego que prezo pela amizade do prefeito, sendo que por divergências políticas e por direitos garantidos que temos, eu estarei em linha contrária a dele nas eleições, sendo neste momento pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu, não me colocando como sendo da turma do bem ou do mal, pois não trato política por baixo, e sim, com seriedade”, finalizou Kayro.